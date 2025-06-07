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Общество

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 8 июня

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 июня. Прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: Псковский гидрометцентр

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в Псковской области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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