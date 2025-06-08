До +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 9 июня
Облачная погода ожидается в Псковской области 9 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют дождь, днём местами сильный. Также днём местами ожидаются грозы.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет низким.
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