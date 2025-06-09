Сенатор предложил запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

09:17, 09 июня 2025, ПАИ

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который предлагает запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади. Об этом пишет РИА Новости.

«Перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что запрет на установление нормы касается «самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки».



«Стоит отметить, что реализация проекта федерального закона <...> не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади», - добавил парламентарий.

Гибатдинов отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.

«Решения Генеральной прокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади незаконны. Однако пока запрет не закреплен в самом Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и фактически обходить федеральные правила», - отметил парламентарий.

Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании «Победа», сократившей размеры ручной клади, об этом сообщала Генпрокуратура РФ. В релизе указывалось, что размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины четыре сантиметра), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.