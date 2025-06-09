Банки ограничили дроперам сумму онлайн-переводов до 100 тысяч рублей в месяц

13:18, 09 июня 2025, ПАИ

15 мая вступили в силу новые правила для тех, кто попал в базу дроперов. Таким клиентам банки теперь могут ограничить переводы до 100 тысяч рублей в месяц, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов напомнил, что дроперы – это владельцы карт и счетов, на которые жертвы мошенников переводили деньги. «По закону банки могут ограничить таким клиентам доступ к онлайн-банкингу и обязаны это сделать, если информация поступила из МВД. Если клиент числится в базе дроперов, он не сможет переводить онлайн себе или другим людям более 100 тысяч рублей в месяц. Лимит касается только переводов. Ограничения не затронут оплату товаров, услуг и коммунальных платежей. Банк не обязан уведомлять клиента о попадании в базу. Поэтому ограничение может стать для человека неожиданным», – предупредил эксперт.

«Если ваш онлайн-перевод внезапно не прошёл, лучше сразу связаться с банком и узнать причины. Нередко дроперами становятся случайно», – отметил Александр Иванов.

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