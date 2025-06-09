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Спорт

7,5 млн детей регулярно занимаются спортом в России – Чернышенко

Спортом в России регулярно занимаются 7,5 млн детей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании комитетов Госдумы.

Он отметил, что в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» была значительно обновлена материально-техническая база. По его словам, в стране действует свыше 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов различных видов, где из 24 млн человек, регулярно занимающихся спортом, 7,5 млн составляют дети. Чернышенко подчеркнул, что это направление требует дальнейшей совместной работы.

Вице-премьер указал, что систематические занятия спортом способствуют укреплению здоровья детей. Для этого, по его словам, создаются единые спортивно-образовательные пространства, а также ежегодно проводятся спортивные мероприятия для школьников, включая Президентские состязания и Президентские спортивные игры, которые объединили более 17 млн участников.

Чернышенко сообщил, что в 2025 году в единый календарный план включено более 40 спортивных мероприятий. Он также отметил, что продолжается работа с общероссийскими спортивными федерациями по расширению модулей на уроках физкультуры, где уже внедрено 32 таких модуля, и эта деятельность будет продолжена для обеспечения доступности инфраструктуры для детского спорта.

Особое внимание, по словам вице-премьера, уделяется созданию условий для детей с ограничениями по здоровью. Он уточнил, что около 400 тысяч таких детей регулярно занимаются более чем на 130 тысячах адаптированных спортивных объектов.

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