В Псковском гидрометцентре объяснили, откуда взялось облако-воронка

15:06, 09 июня 2025, ПАИ

Свидетелями необычного атмосферного явления – формирования редких облаков после прохождения холодного фронта – стали жители Псковской области вечером 8 июня. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Как объяснил метеоролог, такое явление характерно для летнего периода на территории Северо-Запада России, в том числе и Псковской области.

«После прохождения холодного фронта началось прояснение, воздух начал прогреваться, и вот образовались такие облака. У нас днём были дожди, но не было сильного прогрева, иначе такая облачность принесла бы нам и грозы, и дожди, и шквалистый ветер. Но, поскольку вчера большую часть дня всё-таки было облачно, то температуры не достигли тех значений, чтобы энергия неустойчивости стала достаточной для образования таких мощных конвективных явлений. Поэтому вот эти облака и стали тем самым конвективным явлением», – рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что если бы температура была выше и прояснений было бы больше, то вместе с такими облаками могли появиться грозы и дожди.

«Так что в чём-то нам повезло. Красоту увидели, но никто не пострадал», – заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что облако-воронка образовалось над Псковским районом. Эта облачная форма образуется при кучевых дождевых облаках.