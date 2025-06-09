Белок из протеиновых батончиков усваивается организмом хуже

17:08, 09 июня 2025, ПАИ

Белок из протеиновых батончиков усваивается организмом хуже, чем из натуральных продуктов или специализированных протеиновых продуктов. Так ли это, рассказали эксперты tmn.aif.ru.

Преподаватель Московского института психологии, врач-диетолог, нутрициолог, психолог в сфере нарушений пищевого поведения Вера Гаврилова со ссылкой на одно из недавних исследований рассказала, что из более чем полутора тысяч «подопытных» батончиков только у 81 % было достаточно органического вещества, чтобы быть классифицированными как «с высоким содержанием белка».

«Однако при этом усвояемость белка из них была оценена как низкая — от 47 до 81 %. Исследователи сделали вывод, что это связано с применением в производстве батончиков веществ с более низкой пищевой ценностью (например, коллаген) и других ингредиентов, таких как углеводы, жиры и волокна, которые могут ухудшить биодоступность незаменимых аминокислот. В отличие от сывороточного или соевого протеина, эти белки не содержат всех необходимых для организма аминокислот, что снижает их биологическую ценность», — отметила Вера Гаврилова.

Эксперт отмечает, что многие протеиновые батончики только маскируются под полезные, а на самом деле являются ультрапереработанными продуктами, которые содержат множество добавок, не имеющих пищевой ценности, но усиливают цвет, улучшают вкус, консистенцию, увеличивают срок годности продукта.

«Последние исследования показывают, что ультрапереработанные продукты и такие добавки, как искусственные красители, консерванты на основе бензоната, некалорийные подсластители, эмульгаторы и другие оказывают неблагоприятное воздействие, увеличивая риск расстройств психического здоровья. Могут привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности, сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическому синдрому и потенциальным канцерогенным эффектам. Но часть батончиков все же содержит качественные источники белка, такие как изолят сывороточного протеина или молочный белок. В таких случаях усвояемость будет выше, но при условии отсутствия вредных добавок», — добавила Вера Гаврилова.