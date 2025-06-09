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Общество

Белок из протеиновых батончиков усваивается организмом хуже

Белок из протеиновых батончиков усваивается организмом хуже, чем из натуральных продуктов или специализированных протеиновых продуктов. Так ли это, рассказали эксперты tmn.aif.ru.

Преподаватель Московского института психологии, врач-диетолог, нутрициолог, психолог в сфере нарушений пищевого поведения Вера Гаврилова со ссылкой на одно из недавних исследований рассказала, что из более чем полутора тысяч «подопытных» батончиков только у 81 % было достаточно органического вещества, чтобы быть классифицированными как «с высоким содержанием белка».

«Однако при этом усвояемость белка из них была оценена как низкая — от 47 до 81 %. Исследователи сделали вывод, что это связано с применением в производстве батончиков веществ с более низкой пищевой ценностью (например, коллаген) и других ингредиентов, таких как углеводы, жиры и волокна, которые могут ухудшить биодоступность незаменимых аминокислот. В отличие от сывороточного или соевого протеина, эти белки не содержат всех необходимых для организма аминокислот, что снижает их биологическую ценность», — отметила Вера Гаврилова.

Эксперт отмечает, что многие протеиновые батончики только маскируются под полезные, а на самом деле являются ультрапереработанными продуктами, которые содержат множество добавок, не имеющих пищевой ценности, но усиливают цвет, улучшают вкус, консистенцию, увеличивают срок годности продукта.

«Последние исследования показывают, что ультрапереработанные продукты и такие добавки, как искусственные красители, консерванты на основе бензоната, некалорийные подсластители, эмульгаторы и другие оказывают неблагоприятное воздействие, увеличивая риск расстройств психического здоровья. Могут привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности, сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическому синдрому и потенциальным канцерогенным эффектам. Но часть батончиков все же содержит качественные источники белка, такие как изолят сывороточного протеина или молочный белок. В таких случаях усвояемость будет выше, но при условии отсутствия вредных добавок», — добавила Вера Гаврилова.

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