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Общество

В Псково-Печерской духовной семинарии прошёл первый этап итоговой аттестации

У студентов четвёртого курса Псково-Печерской духовной семинарии начались выпускные экзамены. Экзаменационную комиссию возглавил архимандрит Симеон (Томачинский), преподаватель Московской духовной академии, сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В состав комиссии вошли ректор Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Прохор (Андрейчук), проректоры, руководители кафедр семинарии и в режиме онлайн – представитель учебного комитета РПЦ.

Экзамены сдавали девять выпускников по шести дисциплинам: Ветхий Завет, Новый Завет, догматическое богословие, история древней церкви, история Русской православной церкви, литургика.

Впереди у семинаристов защита выпускных квалификационных работ.

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