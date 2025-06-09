В Псково-Печерской духовной семинарии прошёл первый этап итоговой аттестации

20:27, 09 июня 2025, ПАИ

У студентов четвёртого курса Псково-Печерской духовной семинарии начались выпускные экзамены. Экзаменационную комиссию возглавил архимандрит Симеон (Томачинский), преподаватель Московской духовной академии, сообщили в Псковской епархии.

В состав комиссии вошли ректор Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Прохор (Андрейчук), проректоры, руководители кафедр семинарии и в режиме онлайн – представитель учебного комитета РПЦ.

Экзамены сдавали девять выпускников по шести дисциплинам: Ветхий Завет, Новый Завет, догматическое богословие, история древней церкви, история Русской православной церкви, литургика.

Впереди у семинаристов защита выпускных квалификационных работ.