День России отметят в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове
День России отметят в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, сообщается в телеграм-канале парка.
Программа на день:
12:00–13:00 — фото с мишкой Умкой и бесплатный аквагрим для всех.
13:00–14:00 — праздничный концерт от ДДО им. Александра Роора & «Талантика».
15:00–16:00 — анимационная программа для детей и взрослых.
Праздник пройдёт по адресу: Завеличенская набережная, 2. Телефон для справок: +7 (911) 377-39-07.
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