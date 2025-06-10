День России отметят в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

08:53, 10 июня 2025, ПАИ

День России отметят в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, сообщается в телеграм-канале парка.

Программа на день:

12:00–13:00 — фото с мишкой Умкой и бесплатный аквагрим для всех.

13:00–14:00 — праздничный концерт от ДДО им. Александра Роора & «Талантика».

15:00–16:00 — анимационная программа для детей и взрослых.

Праздник пройдёт по адресу: Завеличенская набережная, 2. Телефон для справок: +7 (911) 377-39-07.