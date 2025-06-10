Стенд Псковской области работает на Международной выставке «Путешествуй!» в Москве

11:17, 10 июня 2025, ПАИ

Стенд Псковской области работает на Международной выставке «Путешествуй!» в Москве, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём Telegram-канале.

Первыми гостями стенда Псковской области стали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и его заместитель Любовь Совершаева.

«Александр Владимирович уже традиционно потёр нос псковскому барсику, с которым познакомился, посещая наш регион лично», – отметила Марина Егорова.

Выставка «Путешествуй!» будет работать с 10 по 15 июня, стенд Псковской области расположен на центральной аллее на площадке ВДНХ. У гостей будет возможность выиграть путешествие в Псковскую область.