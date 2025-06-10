Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стенд Псковской области работает на Международной выставке «Путешествуй!» в Москве

Стенд Псковской области работает на Международной выставке «Путешествуй!» в Москве, сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём Telegram-канале.

Первыми гостями стенда Псковской области стали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и его заместитель Любовь Совершаева.

«Александр Владимирович уже традиционно потёр нос псковскому барсику, с которым познакомился, посещая наш регион лично», – отметила Марина Егорова.

Выставка «Путешествуй!» будет работать с 10 по 15 июня, стенд Псковской области расположен на центральной аллее на площадке ВДНХ. У гостей будет возможность выиграть путешествие в Псковскую область.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2025

С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове
10 июня 2025

В Пскове жертвам мошенников возместили более одного миллиона рублей
10 июня 2025

Псковская область готовится к проведению единого дня голосования
10 июня 2025

Псковичей приглашают в летнюю школу для будущих инженеров
10 июня 2025

Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы
10 июня 2025

Первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Пскове
10 июня 2025

Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня
10 июня 2025

Распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил полковник полиции

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...