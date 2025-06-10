Распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил полковник полиции

11:57, 10 июня 2025, ПАИ

Наиболее распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Один из самых распространённых способов обмана в интернете – игра на различных биржах, инвестиции, реклама товаров на маркетплейсах, где люди используют неблагонадёжные сайты, заметил Ильин. «Также есть достаточно распространённый вариант, когда мошенники получают доступ к личным кабинетам наших граждан. В основном в банках. Человек сам называет им код из СМС-сообщения. Звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, ФСБ, полиции, МЧС, госуслуг, поликлиники. По телефону никогда нельзя сообщать какие-то коды», – сказал он.

«Ещё один распространённый способ – задекларировать имеющиеся средства. Здесь тоже вариаций очень много. Могут звонить, представляясь сотрудниками ГТС, допустим, продлить договор на стационарный телефон. Человек снова сообщает код из СМС-сообщения, потом звонит уже другой человек, представляющийся сотрудником ФСБ, якобы жертва переводит деньги на Украину. Начинают человека обманывать. В итоге договариваются до того, что деньги нужно задекларировать, внести на безопасный счёт, и жертва переводит их на счёт мошенников», – резюмировал полковник полиции.