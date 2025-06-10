Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил полковник полиции

Наиболее распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Один из самых распространённых способов обмана в интернете – игра на различных биржах, инвестиции, реклама товаров на маркетплейсах, где люди используют неблагонадёжные сайты, заметил Ильин. «Также есть достаточно распространённый вариант, когда мошенники получают доступ к личным кабинетам наших граждан. В основном в банках. Человек сам называет им код из СМС-сообщения. Звонят, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, ФСБ, полиции, МЧС, госуслуг, поликлиники. По телефону никогда нельзя сообщать какие-то коды», – сказал он.

«Ещё один распространённый способ – задекларировать имеющиеся средства. Здесь тоже вариаций очень много. Могут звонить, представляясь сотрудниками ГТС, допустим, продлить договор на стационарный телефон. Человек снова сообщает код из СМС-сообщения, потом звонит уже другой человек, представляющийся сотрудником ФСБ, якобы жертва переводит деньги на Украину. Начинают человека обманывать. В итоге договариваются до того, что деньги нужно задекларировать, внести на безопасный счёт, и жертва переводит их на счёт мошенников», – резюмировал полковник полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2025

С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове
10 июня 2025

В Пскове жертвам мошенников возместили более одного миллиона рублей
10 июня 2025

Псковская область готовится к проведению единого дня голосования
10 июня 2025

Псковичей приглашают в летнюю школу для будущих инженеров
10 июня 2025

Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы
10 июня 2025

Первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Пскове
10 июня 2025

Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня
10 июня 2025

Распространённые схемы дистанционного мошенничества перечислил полковник полиции

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...