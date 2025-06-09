Как защитить себя от дистанционных мошенников, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая профилактике дистанционных мошенничеств, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июня.
Какие наиболее популярные схемы мошенничества применяют преступники, что новое появилось в «ассортименте» телефонных злоумышленников, сколько денег мошенникам удалось украсть у жителей Псковской области?
На эти и другие вопросы отвечает начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин.
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