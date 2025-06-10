Какие вызовы стоят перед избирательной системой России, рассказал Игорь Сопов

15:29, 10 июня 2025, ПАИ

Какие вызовы стоят перед избирательной системой России, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

Вызовы избирательной системы сформулировали на мозговом штурме участники III Форума территориальных избирательных комиссий, заметил Игорь Сопов.

«Форум три года назад задумывался как площадка, которая бы выявляла любые проблемы, связанные с работой избирательной системы Российской Федерации, чтобы впоследствии формировать какие-то предложения и также направлять их в Центральную избирательную комиссию», – уточнил гость студии.

Так, одной из основных проблем избирательной системы является кадровая – нехватка специалистов, особенно в участковых избирательных комиссиях из-за оттока молодёжи из районов.

«Следующий момент, который больше всего волнует избирательную комиссию, – это низкая активность молодёжи в электоральной судьбе. Очень мало молодёжи приходит голосовать на выборы, несмотря на то что мы активно продвигаем дистанционное электронное голосование, казалось бы, удобное для молодёжи. Говорим также о федеральных спикерах, программах и партиях, к сожалению, молодёжь всё равно не знает своих политических лидеров», – отметил он.

Игорь Сопов подчеркнул, что в рамках проведённого исследования перед вторым форумом старшеклассников «Голос молодёжи», где приняли участие порядка двух тысяч человек, выяснилось, что около 70 % молодёжи знают о том, как проходят избирательные кампании, когда они будут и что такое выборы, но не знают кандидатов и партии.

«Они не идут на выборы не потому, что они не хотят идти, а потому, что не понимают, за кого голосовать», – заметил председатель облизбиркома.

Ещё одна проблема, которую назвал Игорь Сопов, так называемая презумпция виновности избирательных комиссий – когда после выборов проигравшие партии и кандидаты обвиняют в своём проигрыше избирательные комиссии, а не признают собственные ошибки.