Что такое «паспорт кандидата», объяснил председатель псковского облизбиркома

16:38, 10 июня 2025, ПАИ

Что представляет собой проект «Паспорт кандидата», объяснил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

Этот проект обсуждался в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий.

«О чём идёт речь: мы знаем много информации о кандидатах и партиях, которые сейчас публикуются и на портале «Госуслуги», и в сетях избирательных комиссий, в частности у нас в Псковской области. И вот мы подумали, что, может быть, мы сделаем такой собирательный паспорт кандидата. У нас как правило баллотируются люди из года в год одни и те же, где-то попадают, где-то не попадают, но тем не менее», – заметил гость студии.

Игорь Сопов объяснил, что в планах сделать такой паспорт кандидата, где была бы видна его биография, сколько раз он баллотировался, от какой партии баллотировался, что он обещал. Закачать туда предвыборные листовки, чтобы в следующий электоральный период избиратель мог посмотреть всю информацию.

«Я думаю, что в качестве эксперимента мы попробуем это сделать», – заключил Игорь Сопов.