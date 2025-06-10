Псковская легкоатлетка установила новый личный рекорд в забеге с эфиопками

15:56, 10 июня 2025, ПАИ

Псковичка Елизавета Николаева приняла участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», которые завершились в Москве 8 июня. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

В забеге на 3 000 метров с препятствиями на старт вышли десять спортсменок из России, Нигерии и Эфиопии, в том числе псковичка Елизавета Николаева. Победительница забега Алемнат Валле из Эфиопии справилась с дистанцией за 9 минут 20 секунд, что является 12-м результатом сезона в мире. На втором месте её соотечественница – Зериту Даба Бекеле. С бронзой прошлогодний призёр летнего чемпионата России Анастасия Красильникова из Чувашии. Четвёртое место заняла вице-чемпионка страны Анна Тропина из Свердловской области.

Елизавета Николаева пробежала дистанцию за 10 минут 27 секунд, установила новый личный рекорд, улучшив прошлый на 16 секунд, заняла седьмое место среди всех спортсменок и стала четвёртой среди соотечественниц. Для псковской спортсменки это первый взрослый официальный старт за продолжительное время. «Не знали, в какой форме находится Елизавета, немного боялись. В итоге всё оказалось хорошо, она справилась с волнением и психологическим давлением. Мы этим довольны. По забегу она не потерялась», – отметил тренер легкоатлетки Родион Крылов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы сейчас в размышлениях. Будет Кубок России в Жуковском и в то же время Кубок Белоруссии в Минске. Куда поехать, пока не знаем. В Жуковском будет проходить отбор на международные игры с Белоруссией 14 июля. Время принять решение пока ещё есть», – сказал псковский специалист.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».