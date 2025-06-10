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Культура

Фестиваль «Александрова дорога» пройдёт в Псковской области 9 августа

Фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» пройдёт в деревне Самолва Гдовского района 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в областном Центре народного творчества.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На один день Самолва погрузится в атмосферу средневековья, когда воины в боевых доспехах и на лошадях сходятся на поле битвы у берегов Чудского озера.

9 авугста сюда прибудут всадники конного похода «Александрова дорога». Зрители отправятся в своеобразное путешествие в далекое прошлое и станут свидетелями настоящего исторического конного представления – наездники будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и мастерстве джигитовке, уточнили организаторы мероприятия.

На территории появится исторический лагерь реконструкторов из разных городов России. Будут работать торговые ряды (литье, кожа, оружие) с ярмаркой и мастер-классами. На детской площадке маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в потешных боях. Музыкальное настроение создадут приглашенные фолк-рок группы, сообщается на сайте путешествуем.рф.

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