Иноагента Льва Шлосберга* задержали по уголовному делу

16:46, 10 июня 2025, ПАИ

Иноагента и члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* задержали по делу о повторной дискредитации российской армии, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального отделения одной из политических партий по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ», – отметили в пресс-службе.

По версии следствия, это должностное лицо, используя псевдоним в одной из социальных сетей, разместило видеозапись на своей странице и совершило публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан.

«В рамках расследования уголовного дела по месту его жительства и работы проведены обыски и изъята компьютерная техника. Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – заключили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром в псковской квартире Льва Шлосберга* провели обыск.

* По решению Минюста России от 16 июня 2023 года включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.