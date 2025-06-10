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Общество

Обыск проводят в квартире иноагента Льва Шлосберга*

Обыск проводят в квартире иноагента и члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в Пскове. Обыск связан с уголовным делом по статье о дискредитации российской армии, пишет RT.

Ранее Лев Шлосберг* уже дважды привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Также в отношении Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о злоупотреблении СМИ – за пропаганду в его выступлениях запрещённого в РФ «Легиона «Свобода России»**.

Кроме того, в прошлом году в квартире Льва Шлосберга* уже проходил обыск. Тогда он проводился в связи с уголовным делом по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») – Лев Шлосберг* опубликовал видео без маркировки.

* По решению Минюста России от 16 июня 2023 года включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

** По решению Верховного суда от 16 марта 2023 года организация «Легион «Свобода России» признана террористической и запрещена на территории России.

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