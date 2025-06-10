Серьёзным вызовом для избирательной системы является использование ИИ – Игорь Сопов

17:53, 10 июня 2025, ПАИ

Серьёзным вызовом для избирательной системы является использование искусственного интеллекта в агитационной работе, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

«Главная проблема, которую я сейчас вижу, – это использование искусственного интеллекта. <…> Использование искусственного интеллекта в агитационной работе политических партий кандидатов не урегулировано. Возникает большое количество вопросов, и я думаю, что с этой проблемой мы столкнёмся в ряде регионов, особенно, где будут конкурентные губернаторские выборы», – подчеркнул Игорь Сопов.

Весной гость студии присутствовал на конференции Российской ассоциации политических консультантов, где приводились примеры о том, как можно изготавливать агитационный печатный материал с помощью ИИ.

«Большое количество ложной информации о кандидатах. Коллеги на практике говорили, что достаточно трёх минут видео и двух минут записи голоса человека для того, чтобы потом сделать дипфейк по поводу того или иного кандидата», – заметил Игорь Сопов.

Он выразил надежду, что в этом ключе к 2026 году будут внесены изменения в законодательство.