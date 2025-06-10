Ремонт дороги продолжается на улице Пожиговской в Пскове

19:00, 10 июня 2025, ПАИ

На улице Пожиговской в Пскове продолжается ремонт дороги. Уже выполнена укладка нижнего слоя асфальта на участке от дома № 5 до перекрёстка с дорогой между посёлком Панино и улицей Литейной, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Сейчас дорожники приступили ко второму этапу – устройству верхнего слоя покрытия.

Эти работы входят в большой проект замены дорожного покрытия на улице общей длиной примерно 2,5 километра.