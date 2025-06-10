Порядка ста кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове

20:05, 10 июня 2025, ПАИ

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня будет представлено порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов, сообщили ПАИ организаторы.

Гости фестиваля также смогут принять участие в работе круглых столов и посетить мастер-классы.

В конкурсную программу МКФ войдут семь новых фильмов из Болгарии, Венгрии, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России. Также в программе фестиваля тематические секции, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путём зрительского голосования.

Впервые одной из площадок фестиваля станет новое творческое пространство – парклет Псковского агентства информации «Эфир».

Ранее сообщалось, что Псковский городской молодёжный центр совместно с международным кинофестивалем «Западные ворота» запускают областной конкурс видеоработ «КиноСТАРТ».