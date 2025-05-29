Снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области

09:14, 29 мая 2025, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр совместно с Международным кинофестивалем «Западные ворота» запускают областной конкурс видеоработ «КиноСТАРТ». Принять участие в нём могут молодые авторы кино- и видеоконтента из Пскова и Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Конкурс пройдёт в двух направлениях:

– «Свободное творчество» – категория предусматривает оригинальные игровые, документальные фильмы, а также репортажные и клиповые работы от 7 до 25 минут. Приём заявок с 28 мая по 24 июня.

– «Снимаю кино за 14 дней» – в этом направлении участники снимают короткометражные фильмы на заданную тему в сжатые сроки. Победитель этого направления получает специальную награду на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота». Приём заявок с 9 по 23 июня.

Для участия необходимо соблюдать технические стандарты, этические критерии содержания видеофайлов и авторские права. Участие в конкурсе бесплатное.

«Конкурс «КиноСТАРТ» мы проводим уже четвёртый год, и с каждым разом замечаем, как растёт интерес нашей молодёжи к киноискусству, – подчеркнула организатор от Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская. – В этом году совместно с организаторами из Санкт-Петербурга мы решили добавить новое направление «Снимаю кино за 14 дней». Направление сложное, но мы надеемся получить интересные работы».

В рамках конкурса традиционно пройдёт образовательный кинолекторий от кураторов фестиваля и специалистов киноиндустрии, который состоится с 9 по 23 июня в онлайн-формате.

Подать заявку на конкурс видеоработ необходимо через форму.

Подробности о конкурсе и расписание лекций можно найти в сообществе «КиноПСКОВ | Конкурс «КиноСТАРТ» в соцсети «ВКонтакте».