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День игры отмечают в мире

Международный день игры отмечают сегодня, 11 июня, сообщает calend.ru. Праздник утвердили в марте 2024 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Цель праздника – напомнить широкой общественности о важности игр в жизни каждого человека и о необходимости поощрения игр для людей всех возрастов.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

В ООН подчеркивают, что игры и спорт вообще – это не просто вид отдыха или развлечения, а универсальный язык, на котором говорят люди всех возрастов, невзирая на национальные, культурные и социально-экономические различия и физические возможности. Поэтому важно создавать безопасные и инклюзивные игровые пространства для всех людей.

Игра – необходимая для развития составляющая жизни, особенно для детей, ведь это один из эффективных способов обучения ребёнка. В игровой форме дети учатся новому, развивают свои навыки, раскрывают таланты и потенциал. Игровая механика и соревновательные моменты заложены в любую деятельность, игра – инструмент развития и позитивных эмоций, чувство сплоченности и сопричастности. По мнению специалистов, игровые процессы развивают у детей когнитивные способности и коммуникативные навыки, улучшаются эмоциональный фон и психическое и физическое здоровье.

Но игры необходимы не только для подрастающего поколения. Взрослые нуждаются в них не меньше, чем дети. Ведь игры, вне зависимости от возраста, помогают улучшить внутреннее самочувствие, избавиться от депрессии и выгорания, а также, согласно некоторым исследованиям, снизить агрессию. Поэтому без преувеличения можно сказать – игра делает мир добрее и лучше.

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