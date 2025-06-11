График работы государственных медорганизаций изменится в Псковской области

11:03, 11 июня 2025, ПАИ

График работы государственных медицинских организаций Псковской области изменится с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Взрослые поликлиники будут работать:

12 июня с 9:00 до 14:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00;

13–15 июня с 9:00 до 16:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 14:00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи;

диспансеризация – в часы работы поликлиники.

Детские поликлиники будут работать:

12 июня с 9:00 до 14:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00;

13–15 июня с 9:00 до 15:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи.

Взрослые и детские стоматологии будут работать:

12 июня с 9:00 до 14:00;

13–15 июня с 9:00 до 15:00.

Женские консультации будут работать:

12 июня с 9:00 до 14:00;

13–15 июня с 9:00 до 16:00.

Стационары: плановая госпитализации согласно предварительной записи.

Травмпункты будут работать круглосуточно.

Противотуберкулезный диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, Кожно-венерологический диспансер Псковской области будут работать: