График работы государственных медорганизаций изменится в Псковской области
График работы государственных медицинских организаций Псковской области изменится с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Взрослые поликлиники будут работать:
- 12 июня с 9:00 до 14:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00;
- 13–15 июня с 9:00 до 16:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 14:00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи;
- диспансеризация – в часы работы поликлиники.
Детские поликлиники будут работать:
- 12 июня с 9:00 до 14:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00;
- 13–15 июня с 9:00 до 15:00 (в том числе приёмы хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога), приём вызовов до 13:00, плановая медицинская помощь согласно предварительной записи.
Взрослые и детские стоматологии будут работать:
- 12 июня с 9:00 до 14:00;
- 13–15 июня с 9:00 до 15:00.
Женские консультации будут работать:
- 12 июня с 9:00 до 14:00;
- 13–15 июня с 9:00 до 16:00.
Стационары: плановая госпитализации согласно предварительной записи.
Травмпункты будут работать круглосуточно.
Противотуберкулезный диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, Кожно-венерологический диспансер Псковской области будут работать:
- 12 июня с 9:00 до 14:00 (дежурный врач);
- 13–15 июня с 9:00 до 16:00 (дежурный врач).