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Общество

Николай Романов станет гостем программы «Среда обитания»

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня, в 14:00.

Николай Романов. Фото: ПАИ

Как проходят полевые работы в этом сезоне? Как повлияли продолжающиеся уже не первую неделю дожди на ход весенних работ в хозяйствах? Какие рекорды установила отрасль в Псковской области в прошлом году и каких результатов ждут в этом? Какие крупные инвестпроекты будут реализованы в сельском хозяйстве в этом году? Сколько в регионе работает фермеров и чем они занимаются? Стоит ли ждать повышения цен на картофель? Отправляют ли на экспорт свою продукцию псковские аграрии?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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