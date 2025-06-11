Николай Романов станет гостем программы «Среда обитания»

11:57, 11 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня, в 14:00.

Как проходят полевые работы в этом сезоне? Как повлияли продолжающиеся уже не первую неделю дожди на ход весенних работ в хозяйствах? Какие рекорды установила отрасль в Псковской области в прошлом году и каких результатов ждут в этом? Какие крупные инвестпроекты будут реализованы в сельском хозяйстве в этом году? Сколько в регионе работает фермеров и чем они занимаются? Стоит ли ждать повышения цен на картофель? Отправляют ли на экспорт свою продукцию псковские аграрии?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».