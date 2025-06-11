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Общество

Строительство газопроводов для догазификации деревни Кузнецово началось в Псковском районе

В Псковском районе началось строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 10,5 километра в рамках догазификации деревни Кузнецово. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка трёх пунктов редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

Новые распределительные сети позволят газифицировать 56 домовладений населённого пункта.

«Все 56 заявок от жителей Кузнецово находятся в работе, 55 из которых переведены в договоры. Для сокращения сроков и увеличения количества готовых к подключению домовладений проводим информационную работу с населением о региональных мерах социальной поддержки и по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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Строительство газопроводов для догазификации деревни Кузнецово началось в Псковском районе

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