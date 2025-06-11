Представители диаспор развернули огромный флаг России в Пушкинском заповеднике

17:04, 11 июня 2025, ПАИ

Накануне Дня России, сегодня, 11 июня, Псковский областной центр народного творчества и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» провели патриотическую акцию «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В проекте участвовали порядка 80 человек, представители национальных диаспор и национальных общественных организаций в Псковской области: псковской общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту», еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Ицхак» («Милосердие»), литовского культурно-творческого общества «Гинтарас», религиозной организации «Старообрядческая поморская община» Древлеправославной поморской церкви, центра чеченской культуры «Барт», псковской областной общественной организации «Землячество Дагестана», городской национально-культурной автономии финнов-ингерманландцев «Пикку инкери», печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», киргизской и туркменской диаспор.

В программе праздника было возложение цветов к могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре, к захоронениям воинов, павших в годы Великой Отечественной, на мемориальном кладбище в посёлке Пушкинские Горы, а также к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья». Специалисты из «Михайловского» специально для гостей подготовили мультимедийную программу в новом, уникальном экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» и провели экскурсию по новой выставке «Быть достойным Великой Победы».

Далее многонациональную делегацию ждала поездка в музей-усадьбу поэта «Михайловское», в том числе — музыкально-поэтическая программа «В царстве Лукоморья» в выставочном зале «Льняной амбар» с участием семейного ансамбля «Казачата» из Псковского района.

Важной частью этого пушкинского дня стал ритуал «Россия — моя страна», в ходе которого гости музея на Поэтической поляне развернули огромный флаг нашей страны. Впервые этот ритуал провели в «Михайловском» в 2022 году.

В Государственном Пушкинском заповеднике напомнили, что проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!» музей проводит совместно с Псковским областным центром народного творчества.