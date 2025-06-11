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Общество

Государственная инспекция труда рассмотрит нечастный случай, произошедший с псковичом на рабочем месте

Из Псковской областной клинической больницы в Государственную инспекцию труда поступило извещение о несчастном случае в строительной компании, сообщили в ГИТ.

На рабочем месте пострадал 36-летний мужчина: он неудачно спрыгнул с крана и подвернул ногу. При обращении в медицинское учреждение у него диагностировали растяжение.

Подробности несчастного случая уточняются.

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