Государственная инспекция труда рассмотрит нечастный случай, произошедший с псковичом на рабочем месте
Из Псковской областной клинической больницы в Государственную инспекцию труда поступило извещение о несчастном случае в строительной компании, сообщили в ГИТ.
На рабочем месте пострадал 36-летний мужчина: он неудачно спрыгнул с крана и подвернул ногу. При обращении в медицинское учреждение у него диагностировали растяжение.
Подробности несчастного случая уточняются.
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