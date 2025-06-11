Семьи погибших участников СВО отправились в Великий Новгород по благословению митрополита Матфея

20:14, 11 июня 2025, ПАИ

Поездка подопечных фонда «Защитники Отечества» в Великий Новгород состоялась по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Экскурсионная программа организована при участии прихода псковского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.

В паломнической поездке духовно окормлял членов семей погибших участников спецоперации клирик воинского храма иерей Михаил Аршанов. Организовала экскурсию социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове, вдова воинского священника матушка Надежда Цыганова.

«Духовная поддержка играет важную роль в жизни наших подопечных. Вместе со священниками Псковской епархии мы стараемся предоставить им возможность получить душевное успокоение, восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, через молитву снять психологическое напряжение. Мы бесконечно признательны и благодарны митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею и неравнодушному новгородцу, предпринимателю Павлу Гальченко за неоценимую помощь и поддержку в организации этой поездки», – отмечает матушка Надежда.

Начался день с обзорной экскурсии по Новгородскому кремлю и со знакомства с монументом «Тысячелетие России», где представлена история всего Российского государства. После подопечные филиала фонда осмотрели сокровища Грановитой палаты, побывали в знаменитом Софийском соборе, полюбовались древними фресками, осмотрели Магдебургские врата, приложились к главной святыне собора – иконе «Богоматерь Знамение» XII века.

В Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре была отслужена лития по погибшим воинам. Затем все приложились к мощам преподобного Варлаама Хутынского. Завершилось мероприятие экскурсией по Преображенскому собору и прогулкой по набережной реки Волхов.

«Я со своими дочерьми побывала в туристическом приключении в Великом Новгороде. Это было не просто увлекательное путешествие, но и настоящее открытие для нас. Древний город с его тайнами, историей, невероятной атмосферой предстал пред нами с новой стороны. Новые люди, новые места, старинные предания создавали удивительное ощущение чего-то необычного в уже знакомом городе. От экскурсии остались только положительные и яркие впечатления. На всём её протяжении царило спокойное, гармоничное, позитивное и душевное настроение. Наша семья говорит всем без исключения большое человеческое спасибо за это маленькое, но в то же время очень интересное путешествие, за интересный познавательный экскурсионный материал», – поделилась впечатлениями вдова участника СВО Александра Тимофеева.