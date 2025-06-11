Переселившаяся из Ташкента девушка получила образование и построила карьеру в Пскове

23:24, 11 июня 2025, ПАИ

Анастасия Николаева из Ташкента переехала в Псковскую область восемь лет назад и смогла себя профессионально реализовать. Подробности в материале телеканала «Первый Псковский».

Анастасия Николаева впервые оказалась в Пскове в 2017 году: переехала из Ташкента, чтобы получить образование. Ещё в Узбекистане решила, что будет учиться в России. В Русском культурном центре на родине ей порекомендовали несколько вариантов.

«На выбор нам предложили пять вузов, среди которых был севастопольский, белгородский и псковский, насколько я помню (остальные два не запомнила). Псковский государственный университет выбрала, потому что, во-первых, здесь уже обучались мои знакомые и были хорошие отзывы о профессорско-преподавательском составе, о городе и об университете в целом», – сказал Анастасия Николаева.

Родители поддержали её решение. Адаптироваться в новой среде было несложно.

В 2021 году она получила диплом педагога по истории, а следом окончила магистратуру. Студенческие годы вспоминает с теплотой: «Начиная с первого курса, у нас было очень много мероприятий – и адаптационных, и в целом студенческих, молодёжных движух в виде «Школы молодых кураторов» или ещё что-нибудь, организованное профкомом и всякими советами, объединениями. Плюс жизнь в общежитии – это отдельная история. Но тоже не могу сказать, что у меня какие-то плохие воспоминания. Нет, наоборот, положительные, потому что мы ещё – так получилось – были членами студенческого совета».

Активное участие в общественной жизни университета помогло найти работу. Когда появилась вакансия в управлении комплексной безопасности университета, ей предложили должность. А сейчас она уже начальник отдела по работе с иностранными обучающимися, помогает студентам получить образование и реализовать себя.

«Могу сказать, что условий для адаптации и мероприятий стало гораздо больше. В моё время, когда я только поступила, их было достаточное количество, а сейчас у нас еженедельно проходят всякие мероприятия совместно с «Вектором дружбы» и молодёжным советом. У нас много организаций, и мы с ними сотрудничаем», – отметила Анастасия.

По её словам, российское образование высоко ценится за рубежом. Любого сотрудника с нашим дипломом за границей «оторвут с руками». Однако многие иностранные студенты выбирают для себя Россию и, как и она, настроены строить свою жизнь тут.

Свободное время Анастасия посвящает путешествиям и прогулкам с друзьями. Обдумывает возможность перевезти сюда своих родителей, которые тоже хотят стать частью России.

Ранее сообщалось, что русская семья из Австралии вернулась жить в Россию. Местом жительства выбрали Псковскую область.