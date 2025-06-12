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Общество

Сезон птенцов начался в гдовском «Доме белого аиста»

В Гдовском центре помощи птицам «Дом белого аиста» открыли сезон птенцов. Об этом сообщается в группе центра помощи аистам.

«10 июня в аистином центре начался сезон птенцов. За день приняли трёх аистят, – рассказала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко. – Этот ребёнок прибыл в Псков на рейсовом автобусе из Москвы. Мужественно перенёс 12-часовую дорогу в багажном отделении».

Подробнее историю московского аистёнка Марина Сиденко пообещала рассказать позже.

Напомним, что в прошлом году первые аистята попали в центр помощи ещё 20 мая.

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