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Общество

В гдовском «Доме белого аиста» открыли сезон птенцов

В гдовском «Доме белого аиста» открыли сезон птенцов. Об этом сообщается в группе центра помощи аистам.

В этом году первый аистёнок поступил 20 мая. Его нашли под гнездом. А 23–24 мая пришло ещё три сообщения о найденных на земле аистятах и два об упавших гнёздах с птенцами.

Ольга Сливка с аистёнком Сливкой. Фото из группы «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«За помощью к нам стучались из Ленобласти, из Новгородской и Псковской областей. На сегодняшний день в «Доме белого аиста» уже три аистёнка-сироты – два из Сланцевского района Ленинградской области и один из Псковского района Псковской области. Ещё одного аистёнка из посёлка Ямм Гдовского района спасти не удалось. Крошечный аистёнок весом менее 100 граммов целый день пролежал под гнездом, только вечером о нём сообщили. Мы немедленно выехали за ним (Ямм всего-то в паре десятков километров от нас), но было уже поздно. Птенец оголодал, переохладился и был очень плох, до утра не дожил», – рассказала руководитель центра Марина Сиденко.

Самым первым в этом сезоне в гдовский центр попал аистёнок из деревни Загривье Сланцевского района Ленинградской области. Аистёнка назвали Сливка по фамилии семьи спасителей. В день передачи птенца в аистиный центр ему была неделя.

Аистёнок Сливка. Фото из группы «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Прошло пять дней, первые дни, полные тревог, когда ходишь вокруг этого сокровища и прислушиваешься к его дыханию во сне, позади. Сливка растёт, обрастает пухом, который с каждым днём становится всё гуще и гуще, стремительно набирает вес, возрастает и его активность. Пройдёт пара месяцев – и он превратится в прекрасного белого аиста, в котором трудно будет узнать его сегодняшнего, он отправится в вольную жизнь, полную трудностей и опасностей, но свободную, с восхитительными полётами на сильных крыльях. Он увидит прекрасную землю с небес, пролетит через многие страны, встретит много людей на своём пути, обзаведётся парой и будет растить таких же маленьких динозавриков, как и он сам сейчас. Но это всё впереди, а пока что он спит в коробочке под тепловой лампой в любви, заботе и безопасности», – написала Марина Сиденко.

Помочь Сливке и другим аистам и аистятам можно здесь: vk.com/aistiniydom.

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