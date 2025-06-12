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Общество

Ветеран СВО из Пскова стал героем проекта «Мы живы» на Первом канале

Сюжет из псковской серии проекта «Мы живы» вышел в эфир на Первом канале. Его герой – ветеран СВО Михаил Каратыш, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Службе в армии выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища посвятил более 20 лет, дослужился до звания подполковника, вышел на пенсию. В 2022 году вновь встал на защиту интересов Отечества, в 2024-м получил ранение.

«Сейчас ты не одинок. Когда приходишь со специальной военной операции, какие бы проблемы у тебя ни были, тебя здесь подхватят все: это фонд «Защитники Отечества», это Ассоциация ветеранов СВО и Школа адаптивного спорта», – поделился Михаил с ведущей проекта Марьяной Наумовой.

Во время службы в армии подполковник Каратыш занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы, а сейчас участвует в программе «Герои земли Псковской».

«Желаю Михаилу успешно преодолеть все испытания! Мужественные, преданные Родине герои нужны нашей региональной управленческой команде», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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