В Великих Луках отметили 80-летие СИЗО-2

19:59, 12 июня 2025, ПАИ

80-летие со дня образования СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области отметили в Великих Луках. В Доме культуры Ленинского комсомола собрались действующие сотрудники, ветераны уголовно-исполнительной системы и почётные гости, чтобы разделить значимое событие в истории изолятора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



















Начальник СИЗО-2 Александр Степанеев напомнил, что учреждение берёт своё начало в июне 1945 года, и подчеркнул его современную роль в обеспечении прав и свобод граждан, преступивших закон. Он выразил признательность коллегам за преданность службе и поздравил всех с праздником.

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев отметил богатую историю, славные традиции СИЗО-2, его значительный вклад в обеспечение правопорядка в регионе и соответствие современным требованиям уголовно-исполнительной системы. Он поблагодарил ветеранов за заложенный фундамент и отметил сложность и ответственность службы сотрудников следственного изолятора.

С поздравлениями также выступили бывшие руководители и коллеги из других ведомств. Собравшиеся почтили память сотрудников, не доживших до 80-летия СИЗО-2, и вспомнили историю создания изолятора.

Завершилось мероприятие награждением сотрудников СИЗО-2 и ветеранов за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы, вручением первого офицерского звания и проводами на заслуженный отдых. Великолукские творческие коллективы подготовили праздничный концерт.