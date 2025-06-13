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Общество

Гастроэнтеролог объяснила, в какое время лучше всего употреблять овощи и фрукты

Рекомендуется есть овощи и фрукты в первой половине дня, поскольку в это время они усваиваются более эффективно, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

Юлия Сластен отметила, что овощи и фрукты нужно употреблять утром, так как они лучше усваиваются.

Врач добавила, что овощи и фрукты следует также включать в обед или ужин, тщательно мыть и помнить о правилах хранения: не держать их под прямыми солнечными лучами и не хранить более 24 часов в холодильнике.

Она отметила, что необходимо понимать, что фрукты содержат глюкозу, способную вызывать скачки сахара в крови, в то время как овощи, наоборот, богаты клетчаткой и содержат недостаточное количество сахара. Именно поэтому она советует соблюдать норму: три порции овощей и две порции фруктов.

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