Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» пройдёт в Пушкинском заповеднике

14:24, 13 июня 2025, ПАИ

Заранее запланировать поездку на Всероссийский фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» рекомендуют псковичам и гостям региона в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Новый фестиваль, который Пушкинский заповедник совместно с псковским Центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» разработал и впервые провёл к 225-летию поэта, в этом году пройдёт во второй раз, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Как напомнили в музее, название фестиваля тесно связано с основным местом его проведения – в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» в составе Пушкинского заповедника. В «Михайловском» пояснили, что позабытое слово «гарнец» на Руси означало меру сыпучих тел, прежде всего – хлеба, и в пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. Особой, фестивальной «платой» для бугровского мельника станут народные сказки, байки, присказки и другой фольклорный материал как основа для игровых и кукольных (прежде всего традиционных петрушечных) спектаклей, театрализованных игровых программ и так далее, пояснили в музее.

На сегодняшний день в конкурсную программу фестиваля «Бугровский гарнец» включены работы 11 любительских театров и театров-студий. Пять из самодеятельных коллективов представляют Москву и Московскую область, ещё шесть – местные, из Локнянского, Новоржевского, Дедовичского, Невельского, Красногородского и Пушкиногорского районов Псковской области. Конкурсная программа нынешнего года пройдёт в двух номинациях: «Театральная постановка» и «Фольклорная программа. Народный театр».

Зрителей ждут на фестиваль в Бугрово 19 и 20 июня. Вход на спектакли – свободный для всех желающих, особо подчеркнули в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».