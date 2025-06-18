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Спорт

Сегодня в Пскове на трёх открытых площадках стартуют бесплатные тренировки

Сегодня в Пскове на трёх открытых площадках стартуют бесплатные тренировки. Это проект #СпортивныйПсков, в рамках которого каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

  • #СпортивныйПсков
    Фото: Михаил Ведерников
  • #СпортивныйПсков
    Фото: Михаил Ведерников
  • #СпортивныйПсков
    Фото: Михаил Ведерников

Занятия будут проходить на следующих площадках:

  • в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни;
  • в сквере Пограничников на улице Труда;
  • на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

С собой следует взять коврик и бутылку воды.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Ранее о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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