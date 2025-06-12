Михаил Ведерников объявил о старте проекта #СпортивныйПсков

12:07, 12 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале объявил о старте проекта #СпортивныйПсков.

«В Пскове на трёх открытых площадках всё лето будут проходить бесплатные тренировки», – пояснил глава региона.

С 14 июня каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

Площадки:

– в Финском парке, на поляне напротив Гремячей башни;

– в сквере Пограничников на улице Труда;

– «Умная площадка» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников





«С собой берите коврик, бутылку воды и хорошее настроение», – рекомендовал Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

«Приглашаю всех в ряды любителей спорта и физкультуры», – добавил губернатор.