Михаил Ведерников объявил о старте проекта #СпортивныйПсков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале объявил о старте проекта #СпортивныйПсков.
«В Пскове на трёх открытых площадках всё лето будут проходить бесплатные тренировки», – пояснил глава региона.
С 14 июня каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.
Площадки:
– в Финском парке, на поляне напротив Гремячей башни;
– в сквере Пограничников на улице Труда;
– «Умная площадка» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.
«С собой берите коврик, бутылку воды и хорошее настроение», – рекомендовал Михаил Ведерников.
Актуальная информация о занятиях, а также об отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.
«Приглашаю всех в ряды любителей спорта и физкультуры», – добавил губернатор.
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