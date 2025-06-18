Провести вечер с любимым человеком советует сегодня народный календарь

09:56, 14 июня 2025, ПАИ

Раннехристианского мученика, святого Иустина Философа (он же Иустин Римский, Иустин Великий) чествует православная церковь сегодня, 14 июня, пишет calend.ru. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб в Риме, когда проповедовал Священное Писание.

На Руси на Устина (Иустина) наблюдали за восходом солнца. Если небо было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится спелой и густой. Если утром шёл дождь, то это предвещало добрый урожай конопли и льна.

В этот день у девушек были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала её между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня: считалось, что тогда в жизни будет семейное счастье.