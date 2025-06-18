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Общество

Провести вечер с любимым человеком советует сегодня народный календарь

Раннехристианского мученика, святого Иустина Философа (он же Иустин Римский, Иустин Великий) чествует православная церковь сегодня, 14 июня, пишет calend.ru. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб в Риме, когда проповедовал Священное Писание.

Фото: ПАИ

На Руси на Устина (Иустина) наблюдали за восходом солнца. Если небо было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится спелой и густой. Если утром шёл дождь, то это предвещало добрый урожай конопли и льна.

В этот день у девушек были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала её между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня: считалось, что тогда в жизни будет семейное счастье.

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