Стартовал проект #СпортивныйПсков

10:42, 14 июня 2025, ПАИ

Стартовал проект #СпортивныйПсков сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На видео зарядка на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

Занятия будут проходить на трёх площадках: в сквере Пограничников на улице Труда, на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры, в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.