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Общество

Как правильно подготовиться к походу, объяснили псковичам в МЧС

Как правильно подготовиться к походу, рассказали псковичам в областном управлении МЧС. Информация размещена в Telegram-канале ведомства.

«Сейчас самое подходящее время для туристических походов и отдыха на природе. Вместе с тем, даже на самом безобидном и легком пути могут подстерегать опасности, поэтому важно помнить о мерах предосторожности в походах», - отметили в ведомстве.

Прежде чем отправиться в поход, специалисты рекомендуют оценить возможные трудности маршрута, а также состояние своего здоровья и уровень подготовки; планируя маршрут, предусмотреть запасные варианты, а при покупке продуктов и медикаментов внимательно проверять сроки годности.

«Сбор снаряжения – важный этап подготовки. Чтобы путешествие было комфортным, не стоит перегружать рюкзак. Оптимальный вес – не более 15-20 килограммов, чтобы избежать излишней нагрузки на позвоночник, - добавили в управлении МЧС. - Путешествуя, берегите природу и культурные объекты. Строго соблюдайте правила пожарной безопасности. На дорогах и при их пересечении следуйте правилам дорожного движения и технике безопасности».

Кроме того, псковичам советуют обязательно взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк и при возникновении чрезвычайного происшествия звонить по единому номеру 112.

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