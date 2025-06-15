Опочане отправили несколько партий гумпомощи и лесоматериалов для военнослужащих

22:20, 14 июня 2025, ПАИ

Несколько партий гуманитарной помощи и лесоматериалов для военнослужащих отправили в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

«Выражаю искреннюю благодарность всем предпринимателям и жителям округа, которые не остались равнодушными к нуждам наших ребят. Ваш вклад очень важен! Это помогает нашим защитникам чувствовать нашу заботу и поддержку, что особенно ценно в такое непростое время. Продолжаем вместе поддерживать тех, кто стоит на защите нашей Родины!» – сказал Юрий Ильин.

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