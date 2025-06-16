Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Погоду в Псковской области испортит циклон с Северной Атлантики

На этой неделе на Северо-Западе будет хозяйничать циклон, который принесёт в Псковскую область дождевые облака и прохладный воздух с Северной Атлантики. Об этом сообщает «Фобос».

Фото: ПАИ

Днём на севере региона +8…+13 градусов, на юге – до +13…+18 градусов. Только в первые дни, когда вероятность осадков будет небольшой, столбики термометров поднимутся на 4–5 градусов выше.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 июня, в Псковской области ожидается до +28 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября
16 июня 2025

Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области
16 июня 2025

Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
16 июня 2025

Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа
16 июня 2025

Погоду в Псковской области испортит циклон с Северной Атлантики
16 июня 2025

Петров пост начался у православных верующих
16 июня 2025

На резервные дни для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 94 тысячи человек
16 июня 2025

Минувшие выходные в Псковской области были полны замечательных событий – Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...