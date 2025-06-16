Погоду в Псковской области испортит циклон с Северной Атлантики

09:32, 16 июня 2025, ПАИ

На этой неделе на Северо-Западе будет хозяйничать циклон, который принесёт в Псковскую область дождевые облака и прохладный воздух с Северной Атлантики. Об этом сообщает «Фобос».

Днём на севере региона +8…+13 градусов, на юге – до +13…+18 градусов. Только в первые дни, когда вероятность осадков будет небольшой, столбики термометров поднимутся на 4–5 градусов выше.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 июня, в Псковской области ожидается до +28 градусов.