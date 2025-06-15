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Общество

Тёплая погода ожидается в Псковской области 16 июня

16 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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