Тёплая погода ожидается в Псковской области 16 июня

17:57, 15 июня 2025, ПАИ

16 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов.

Атмосферное давление будет низким.