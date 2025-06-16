Более 160 млн рублей направят на строительство газовой котельной в Псковском районе

12:31, 16 июня 2025, ПАИ

Администрация Псковского района объявила аукцион на строительство котельной на природном газе мощностью 12 МВт в деревне Хотицы (Писковичская волость). Информация размещена на сайте государственных закупок.

Максимальная цена контракта составляет 163 млн 428 тысяч 384 рубля.

Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года. Цель реализации проекта – обеспечение потребителей тепловой энергией для отопления. Проектная документация разработана ООО «Псковинжстрой».

Обязанности подрядчика включают поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ, сопровождение и сдачу объекта надзорным органам.