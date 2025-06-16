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Общество

ТИЦ Псковской области переехал

Туристский информационный центр Псковской области переехал в новый офис. ТИЦ региона теперь работает на площади Ленина, 3, сообщили ПАИ в организации.

Фото: ТИЦ Псковской области

ТИЦ Псковской области работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник – выходной.

В Туристском информационном центре Псковской области каждый может узнать о самых интересных туристических маршрутах региона, основных достопримечательностях и мероприятиях, которые стоит посетить гостям Псковской области.

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