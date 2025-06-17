Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

26 июня во дворике у Поганкиных палат будут играть джаз

26 июня в 19:30 в историческом пространстве Поганкиных палат состоится концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области. В этом году программа «Галерея-Джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

«Вечер представляет собой тщательно подобранную подборку произведений, отражающих богатое наследие джазовой классики. В программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза», – уточнили в музее.

Билеты на концерт можно приобрести здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2025

Более шести тысяч человек посетило фестиваль «Исаборг» в Изборске
16 июня 2025

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит в Поганкиных палатах 26 июня
16 июня 2025

В Пскове начинается серия лекций и мастер-классов к кинофестивалю «Западные ворота»
16 июня 2025

Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
15 июня 2025

Концерт популярных советских и российских песен из кинофильмов проходит в Пскове
15 июня 2025

Юные великолучане стали лауреатами международного конкурса «Славянские встречи» в Минске
15 июня 2025

В Псковском кремле состоится концерт «Мелодии детства»
15 июня 2025

Опубликован новый выпуск видеопутешествия по Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...