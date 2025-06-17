26 июня во дворике у Поганкиных палат будут играть джаз

12:51, 17 июня 2025, ПАИ

26 июня в 19:30 в историческом пространстве Поганкиных палат состоится концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области. В этом году программа «Галерея-Джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

«Вечер представляет собой тщательно подобранную подборку произведений, отражающих богатое наследие джазовой классики. В программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза», – уточнили в музее.

Билеты на концерт можно приобрести здесь.