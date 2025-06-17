Более семи тонн кормов для кошек и собак не пропустили в Псковскую область

14:32, 17 июня 2025, ПАИ

7,2 тонны кормов для кошек и собак не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемые партии кормов, подтверждающих их происхождение и безопасность. Кроме того, корма для непродуктивных животных произвело итальянское предприятие, сертификация продукции которого с 23 марта 2023 года в Россию приостановлена.

Перемещение более семи тонн кормов по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.