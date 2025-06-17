Андрей Маковский рассказал, как удалось получить миллионы на создание отелей в Псковской области

15:57, 17 июня 2025, ПАИ

Решение Минэкономразвития России о выделении 188 миллионов рублей на развитие модульной гостиничной инфраструктуры в Псковской области – результат эффективной работы региональной власти и в первую очередь губернатора Михаила Ведерникова и пример реальной работы нацпроектов, заявил депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

По его словам, в условиях конкуренции за федеральные ресурсы столь значимая сумма – это показатель умения аргументированно отстаивать интересы региона. «Туризм – один из ключевых драйверов регионального развития. Он не только привлекает гостей, но и создаёт рабочие места, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, формирует инфраструктуру. А главное – даёт молодёжи основания оставаться в регионе, видя перспективы для жизни и карьеры», – заметил парламентарий.

Андрей Маковский считает, что поддержка строительства модульных отелей – разумный шаг в условиях роста туристического потока. «Это пример того, как нацпроекты реально работают в интересах территории и её жителей, повышая инвестиционную и социальную устойчивость региона», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Псковская область по линии Минэкономразвития получит 188 млн рублей на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения. «Это отличная новость с учётом возрастающего спроса туристов на отдых в Псковской области – мы постоянно входим в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России. Программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей востребована в регионе – в течение двух лет при федеральной поддержке уже создано 279 новых гостиничных номеров», – отметил Михаил Ведерников.