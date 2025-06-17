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Общество

Ещё 128 гостиничных номеров появится в Псковской области благодаря федеральной субсидии

188 млн рублей получит Псковская область на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения – в Минэкономразвития России завершился конкурсный отбор проектов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников
  • Модульные гостиницы, построенные в области благодаря президентскому нацпроекту
    Фото: Михаил Ведерников

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря федеральной субсидии в регионе может появиться ещё 128 гостиничных номеров. Государство возмещает до 50% суммы, затраченной на приобретение одного модульного дома, уточнил Михаил Ведерников.

«Это отличная новость с учётом возрастающего спроса туристов на отдых в Псковской области – мы постоянно входим в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России. Программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей востребована в регионе – в течение двух лет при федеральной поддержке уже создано 279 новых гостиничных номеров», – отметил Михаил Ведерников.

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