Ещё 128 гостиничных номеров появится в Псковской области благодаря федеральной субсидии

07:51, 17 июня 2025, ПАИ

188 млн рублей получит Псковская область на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения – в Минэкономразвития России завершился конкурсный отбор проектов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников













Средства будут выделены в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря федеральной субсидии в регионе может появиться ещё 128 гостиничных номеров. Государство возмещает до 50% суммы, затраченной на приобретение одного модульного дома, уточнил Михаил Ведерников.

«Это отличная новость с учётом возрастающего спроса туристов на отдых в Псковской области – мы постоянно входим в топ самых востребованных направлений Северо-Запада России. Программа поддержки строительства быстровозводимых модульных отелей востребована в регионе – в течение двух лет при федеральной поддержке уже создано 279 новых гостиничных номеров», – отметил Михаил Ведерников.